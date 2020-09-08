نجم أفلام "مارفل" يعلن اصابته بكورونا

أعلن النجم مايكل روكر، نجم افلام حراس المجرة التابع لعالم افلام مارفل، عن اصابته بفيروس كورونا عبر منشور له على صفحته الرسمية على موقع انستجرام.



ونقلت صحيفة ديلي ميل المنشور الذي نشره مايكل، والحقه بصورة الكشف الذي اكد اجابية اصابته بالفيروس لينضم لقائمة فناني هوليوود الذي اصيبو به.



وقبل مايكل سبق للعديد من نجوم ونجمات هوليوود الاعلان عن اصابتهم بكورونا كان من ضمنهم توم هانكس.

