مايا هوك تحضر حفل افتتاح Mainstream بفينيسيا السينمائي

حضرت النجمة الصاعدة الشابة مايا هوك للعرض الخاص لفيلم Mainstream بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بدورته رقم 77.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من حضور النجمة الشابة للسجادة الحمراء، وكانت بإطلالة جذابة من تصميمات فيرزاتشي.

وانطلقت فعايات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في الثاني من سبتمبر الجاري وحتى يوم 12 من الشهر نفسه.



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