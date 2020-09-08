بإطلالة جريئة.. درة تشعل إنستجرام بصور جديدة على المركب

نشرت

صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام من أحدث جلسه تصوير .

وظهرت درة فى الصور علي مركب بإطلالة جريئة و علقت قائله: " بغض النظر عن كيفية قتال الواقع ، هناك دائمًا مساحة كافية للحلم."

النجمة التونسية درة

و جاءت التعليقات علي الصور كالتالي :

- ازااي قمر كده

- لبسك يجنن

- شكلك حلوو اوووي

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وكانت آخر أعمال درة السينمائية فيلم "يوم وليلة"، للمخرج أيمن مكرم، وتأليف يحيى فكرى، من بطولة خالد النبوى وأحمد الفيشاوى وحنان مطاوع وخالد سرحان، ومحمد عادل، وآخرون .

ودارت أحداثه حول أحد أمناء الشرطة، الذي يتولى البحث في بعض القضايا الاجتماعية، وخاصة تلك القضايا التي تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة، والمشاكل التي يتعرضون لها.