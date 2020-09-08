نسرين طافش: يا نار كوني بردا وسلاما على غابات سوريا الحبيبة

وكتبت نسرين طافش عبر حسابها على انستجرام " سوريا الحضارة .. سوريا الجمال .. سوريا السلام ..يا نار كوني بردا و سلاما على غابات سوريا الحبيبة..يارب احمي جنتك عالارض سوريتي الغالية بعينك التي لا تنام ????????".
ووفقًا لوكالة الأنباء السورية سانا، فإن ارتفاع درجات الحرارة بـ 9 إلى 11 درجة فوق المعدل الطبيعي لمثل هذا الوقت من العام، ساهم في انتشار الحرائق بسرعة.
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وما يزال رجال الإطفاء يحاربون حرائق اندلعت السبت في غابات صلنفة في اللاذقية وامتدت إلى ريف حماة الغربي، وتحديدًا إلى قرى الفريكة و الفوقانية وعين بدرية.
وتسببت الحرائق بأضرار بيئية كبيرة في الغابات والمحميات الطبيعية، وكذلك في البيوت والممتلكات
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