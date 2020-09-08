ونشرت الفنانة نادين نسيب نجيم ، صورة جديدة لها برفقة ابنائها ، وتظهر علي وجهها علامات الاصابة اثر انفجار بيروت .
وكتبت نادين نسيب علي الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي انستجرام : " صباح الخير .. طمنوني عنكم ؟ أتمنى لكم الشفاء العاجل " .
وكانت نادين نسيب نجيم نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي في إنستجرام ، للحظة إصابتها داخل شقتها حيث كانت "قريبة جدًا" من انفجار مرفأ بيروت المروع.
وكتبت «نادين» فوق المقطع: "اللحظة المشؤومة! كنت ماسكة التلفون وصرخت.. هل قد كنت قريبة بشكر الله ألف مرة إنه بعدني عايشة".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بعد إصابتها في انفجار بيروت| شاهد أحدث ظهور لـ نادين نجيم مع أطفالها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.