بعد إصابتها في انفجار بيروت| شاهد أحدث ظهور لـ نادين نجيم مع أطفالها

ونشرت الفنانة نادين نسيب نجيم ، صورة جديدة لها برفقة ابنائها ، وتظهر علي وجهها علامات الاصابة اثر انفجار بيروت .

وكتبت نادين نسيب علي الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي انستجرام : " صباح الخير .. طمنوني عنكم ؟ أتمنى لكم الشفاء العاجل " .

وكانت نادين نسيب نجيم نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي في إنستجرام ، للحظة إصابتها داخل شقتها حيث كانت "قريبة جدًا" من انفجار مرفأ بيروت المروع.

وكتبت «نادين» فوق المقطع: "اللحظة المشؤومة! كنت ماسكة التلفون وصرخت.. هل قد كنت قريبة بشكر الله ألف مرة إنه بعدني عايشة".