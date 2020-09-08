ما في بلد عم يسلم من المصائب.. كارول سماحة تعلن تضامنها مع سوريا

أعلنت الفنانة كارول سماحة عن تضامنها مع سوريا بعد حرق الغابات نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.

وكتبت كارول سماحة، عبر حسابها الشخصي انستجرام : "شو هالغضب علينا السنة !؟!! ما في بلد عم يسلم من المصائب???? الله يحمى ⁧‫#سوريا‬⁩ وشعبها من هالحريق المرعب????????‏⁧‫#سوريا_تحترق". تشهد المناطق الغربية من سوريا حرائق غابات هائلة منذ أيام بسبب ارتفاع كبير في درجات الحرارة. والتهمت الحرائق مناطق خضراء شاسعة في جبال اللاذقية وحماة وحمص. ووفقًا لوكالة الأنباء السورية سانا، فإن ارتفاع درجات الحرارة بـ 9 إلى 11 درجة فوق المعدل الطبيعي لمثل هذا الوقت من العام، ساهم في انتشار الحرائق بسرعة.

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