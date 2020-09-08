وغردت اليسا قائلة: "سعيدة لاعلان طرح نسخة محدودة من البوم صاحبة رأي قريبا .. تضم غلاف جديد وكل أغاني الألبوم بالإضافة إلى الاغاني المفضلة التي اصدرتها خلال مسيرة 20 عام .. من متحمس".

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر إليسا تشوق جمهورها بمقطع من أغنيتها "حبة اهتمام" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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