نقل جثمان ستونة إلى مثواها الأخير بمقابر الجالية السودانية بأكتوبر

ستونة "،ممثلة ومطربة سودانية، من مواليد الخرطوم ، درست بجامعة العلوم والتكنولوجيا، كلية الفنون الجميلة، قسم رسم وتصوير، ثم درست دراسات إضافية في معهد الموسيقى والمسرح. "،ممثلة ومطربة سودانية، من مواليد، درست بجامعة العلوم والتكنولوجيا، كلية الفنون الجميلة، قسم رسم وتصوير، ثم درست دراسات إضافية في معهد الموسيقى والمسرح. أبرز أعمال الفنانة ستونة



وشاركت الفنانة السودانية ستونة في بعض المسرحيات، وكان ظهورها السينمائي الأول بمصر في فيلم " صعيدي في الجامعة الأمريكية " للفنان محمد هنيدي، وغنت به أغنيتها الشهيرة "شيكولاته"، بعدها شاركت مع الزعيم عادل إمام، في فيلم "هاللو أمريكا" عام 2000.

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