نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديد موعد طرح الجزء الثاني من الفيلم الهندي الناجح Khuda Haafiz في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشركة المنتجة للفيلم الهندي الناجح Khuda Haafiz عن طرح جزء ثاني منه خلال عام 2021 المقبل، بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول خلال عام 2020 الجاري.

ووفقا لموقع انديا توداي، فإن الفيلم حقق ردود فعل ايجابية عقب طرحه للعرض اليكترونيا عبر منصة ديزني بلص المختصة بطرح اعمال هندية.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من Vidyut Jammwal وShivaleeka Oberoi.



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