نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديد موعد طرح الجزء الثاني من الفيلم الهندي الناجح Khuda Haafiz في المقال التالي
ووفقا لموقع انديا توداي، فإن الفيلم حقق ردود فعل ايجابية عقب طرحه للعرض اليكترونيا عبر منصة ديزني بلص المختصة بطرح اعمال هندية.
ويشارك في بطولة الفيلم كل من Vidyut Jammwal وShivaleeka Oberoi.
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