فن ومشاهير

كارول سماحة تعلن تضامنها مع سوريا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت الفنانة كارول سماحة عن تضامنها مع سوريا بعد حرق الغابات نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.

وكتبت كارول سماحة، عبر حسابها الشخصي انستجرام : "شو هالغضب علينا السنة !؟!! ما في بلد عم يسلم من المصائب???? الله يحمى ⁧‫#سوريا⁩ وشعبها من هالحريق المرعب????????‏⁧‫#سوريا_تحترق".

تشهد المناطق الغربية من سوريا حرائق غابات هائلة منذ أيام بسبب ارتفاع كبير في درجات الحرارة.

والتهمت الحرائق مناطق خضراء شاسعة في جبال اللاذقية وحماة وحمص.

ووفقًا لوكالة الأنباء السورية سانا، فإن ارتفاع درجات الحرارة بـ 9 إلى 11 درجة فوق المعدل الطبيعي لمثل هذا الوقت من العام، ساهم في انتشار الحرائق بسرعة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر كارول سماحة تعلن تضامنها مع سوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا