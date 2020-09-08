نجمات جدد ينضمون لأبطال فيلم Bhoot Police

بعد الإعلان عن ضم النجم الشاب ارجون كابور، اعلن عن انضمام كل من النجمة جاكلين فيرنانديز، ويام جوتام، لأبطال الفيلم الجديد Bhoot Police.



وذلك وفقا لموقع "إنديا توداي"، الذي أفاد بأن نجوم الفيلم ينضمون لنجمه الأول سيف علي خان، والذي ستدور أحداثه في اطار من الرعب الكوميدي.

وبعد الأعلان عن انضمام ارجون كان ينقص الاعلان عن البطولة النسائية حتى اعلن عن ضم جاكلين ويامي، بالإضافة لـ فاطمة سانا شيخ.

