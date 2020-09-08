محمد هيندي ينعى ستونة: ربنا يرحمك

وكتب محمد هنيدي عبر حسابه الشخصي فيس بوك " ربنا يرحمك ياستونة يارب .. البقاء لله "
"ستونة"، هي ممثلة ومطربة سودانية، من مواليد الخرطوم، درست بجامعة العلوم والتكنولوجيا، كلية الفنون الجميلة، قسم رسم وتصوير، ثم درست دراسات إضافية في معهد الموسيقى والمسرح.
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