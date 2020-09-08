محمد هيندي ينعى ستونة: ربنا يرحمك

السودانية ستونة ،التي توفيت اليوم بعد الأزمة الصحية التي تعرضت لها مؤخرا ودخلت علي اثرها العناية المركزة . نعى الفنان محمد هنيدي الفنانة وكتب محمد هنيدي عبر حسابه الشخصي فيس بوك " ربنا يرحمك ياستونة يارب .. البقاء لله " "ستونة"، هي ممثلة ومطربة سودانية، من مواليد الخرطوم، درست بجامعة العلوم والتكنولوجيا، كلية الفنون الجميلة، قسم رسم وتصوير، ثم درست دراسات إضافية في معهد الموسيقى والمسرح.

وشاركت الفنانة السودانية ستونة في بعض المسرحيات، وكان ظهورها السينمائي الأول بمصر في فيلم " صعيدي في الجامعة الأمريكية " للفنان محمد هنيدي، وغنت به أغنيتها الشهيرة "شيكولاته"، بعدها شاركت مع الزعيم عادل إمام، في فيلم "هاللو أمريكا" عام 2000.



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