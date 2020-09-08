من حمام السباحة...محمود حجازي يشارك جمهوره صورة جديدة له

نشر الفنان محمود حجازى، صوره جديدة له عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".

وظهر حجازى في الصوره من حمام السباحة وكتب معلقا: morning

وحازت الصورك علي اعجاب الكتير و جاءت التعليقات كالآتي:

-صباح النشاط

-ايوه بقي

-الجو ده محتاج بسين فعلا

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يذكر أن آخر أعمال حجازي كان مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذي عُرض في رمضان 2020، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، ومن انتاج شركة "أرت ميكرز" للمنتج أحمد ‏عبد ‏العاطي ‏

ويشارك ‏في ‏المسلسل ‏مجموعة من النجوم وهم محمود حميدة وخالد النبوي وريهام حجاج ونسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسي ومحمود حجازي