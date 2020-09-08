إحنا بنصغر.. إطلالة شبابية لـ روجينا عبر إنستجرام

نشرت الفنانة روجينا صورة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. وظهرت روجينا في الصورة بإطلالة شبابية، حيث ارتدت بنطلون جينز، وقميص أبيض وتسريحة شعر بسيطة. ولاقت الصورة إعجاب الكثير من محبي الفنان روجينا، وتفاعل عدد كبير مع الصور، وجاءت التعليقات كالتالى: "احنا بنضغر" _ "ايه الحلاوه دي" _ "كل يوم بتحلوي اكتر". يذكر أن الفنانة روجينا شاركت فى مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان وأحمد زاهر وإدوارد والفنانة سلوى عثمان. المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

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