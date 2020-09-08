شوكولاته أشهر أغاني الراحلة ستونة .. فيديو

رحلت الفنانة السودانية ستونة، اليوم بعد الأزمة الصحية التي تعرضت لها مؤخرا ودخلت علي اثرها العناية المركزة .

وكان النجاح الأكبر للفنانة ستونة عند ظهورها مع محمد هنيدي من خلال فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، ومشاركته الغناء بأغنية "شوكولاتة".