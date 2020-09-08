شوكولاته أشهر أغاني الراحلة ستونة .. فيديو

رحلت الفنانة السودانية ستونة، اليوم بعد الأزمة الصحية التي تعرضت لها مؤخرا ودخلت علي اثرها العناية المركزة .
وكان النجاح الأكبر للفنانة ستونة عند ظهورها مع محمد هنيدي من خلال فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، ومشاركته الغناء بأغنية "شوكولاتة".
طرحت ستونة، أول ألبوماتها في منتصف التسعينيات، وحقق مبيعات كثيرة في مصر وعدد من الدول الأوروبية.
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