مي الغيطي تبهر متابعيها من أحدث جلسة تصوير لها

نشرت الفنانة مي الغيطي ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" . وظهرت مي الغيطي، في الصور من احدث جلسة تصوير لها حيث ارتدت بلوزة بيضاء شفافة مما أبرز جمالها. مي الغيطي اقرأ أيضًا: ومن الناحية الجمالية، أعتمدت مي الغيطي علي وضع مكياج بالالوان الترابية مما أبرز جمال ملامحها. ورفعت شعرها الأسود بطريقة جذابه تتناسب مع إطلالتها مما جذب انتباه متابعيها. يذكر أن مي الغيطي شاركت خلال شهر رمضان في مسلسلي "سلطانة المعز" و"سكر زيادة"، إلى جانب مشاركتها في 2020 بفيلم "بنات ثانوي".

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