تعرف على عمر بينك واسمها الحقيقي في عيد ميلادها

تعد النجمة العالمية بينك ، واحدة من اقوى الاصوات الغربية والتي خلقت لنفسها ستايل وطريقة خاصة في الغناء، واليوم الثامن من شهر سبتمبر يصادف عيد ميلادها.

تكمل اليوم بينك عامها الـ 41 فهي من مواليد 8 سبتمبر 1979 في ولاية بنسلفانيا، واسمها الحقيقي Alecia Beth Moore وبينك هو اسم الشهرة الذي اختارته عندما احترفت الغناء.

اصابة بينك بـ كورونا :

وعن اصابتها بفيروس كورونا ، قالت بينك :" قضيت ليالي كثيرة وانا ابكي وكانت اكثر فترة صليت فيها الى الله بحياتي".

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وتحدثت بينك بسبب عن الشائعات والادعاءات الكثيرة عن فيروس كورونا التي تشير الى ان الاطفال لا تتأثر ولا تظهر عليهم اعراض، لافتة الى ان تم اثبات ان ذلك الشيء خطأ.

واشارت بينك الى انها مرت بأسوا تجربة في حياتها عندما كانت هي ونجلها البالغ من العمر ثلاث سنوات مريضين، مشيرةً إلى أن ابنها مر عليه اوقات صعبة وهو يتحمل الالام.

واضافت :" نجلي كان مريضا للغاية وهذا الشيء كان مرعبا ولاول مرة وضعت على جهاز تنفسي منذ 30 عامًا.