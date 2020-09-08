فن ومشاهير

ندي بسيوني تقدم المواساة للشعب السوداني جراء الفيضانات

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أعربت الفنانة ندي بسيوني عن حزنها الشديد لما تعرضت له السودان من فيضانات مهولة أدت إلي تدمير الكثير.

حيث نشرت صورة مأساوية لأهالي السودان ، وعلقت قائله :"اللهم الطف بأهل السودان سلام وأمان يارب العالمين".

يشار أن السودان تعرضت لفيضانات مروعة حينما ارتفع منسوب مياه نهر النيل ووصل إلى أكثر من 17 مترًا، حيث دخلت الفيضانات إلى المنازل وهدمت نحو 60 ألف منزل، كما تسببت في عشرات الضحايا.

وكان آخر أعمال ندى بسيونى مسرحية "حمام الست" وشاركها البطولة محمدعز، هاجر الشرنوبي، زياد يوسف، علاء زينهم، أحمد السيد، محمد بريقع، إسلام صلاح، ميليسا رأفت، ومجموعة من شباب المسرحيين بالأسكندرية، رؤية سينمائية أحمد سمير، أزياء نيرة عباس، إضاءة ابراهيم الفرن، ديكور محمود سامي، أشعار محمد مخيمر، موسيقى وألحان محمد مصطفى.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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