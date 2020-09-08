كورونا يحاصر حفيد عمر الشناوي في بيته

يعيش الفنان عمر الشناوي حفيد الفنان الكبير الراحل كمال الشناوي أزمة كبيرة بعد تأكد إصابة ابنه وزوجته بكورونا.
ويتخذ الفنان عمر الشناوي الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي داخل بيته، مؤكدا عدم إصابته بالفيروس اللعين، رغم تأكد إصابة زوجته وابنه مؤخرا.
وكانت هند حداد زوجة الفنان عمر الشناوي، أكدت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إصابتها بكورونا بعد أيام من إصابة ابنها بالفيروس.
وكتبت هند "لقد قمت بإجراء اختبار كوفيد 19 وظهرت النتيجة إيجابية.. إذا كنت قد تعاملت معي في الأيام الـ 14 الماضية، فرجاء إجراء الفحص".
كما سبق أن أعلن عمر الشناوي إصابة ابنه بفيروس كورونا، طالبًا من الجميع الدعاء له.
وكتب عمر الشناوي عبر فيسبوك: "ابني حسن طلع إيجابي فيروس كورونا المستجد COVID-19.. أرجو كل من تعامل معي في خلال 14 يومًا يحلل ليطمئنوا.. يا رب ادعوا له بالشفاء إن شاء الله".
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