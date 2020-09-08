8 مؤلفين لأول بطولة درامية لـ هنا الزاهد والعرض نهاية العام

تعاقدت الفنانة هنا الزاهد على أول بطولة درامية مطلقة، وذلك مع شركة "K MEDIA" التي يمتلكها المنتج كريم أبوذكري بمشاركة شركة "سينرجي"، ويتم اختيار اسم المسلسل بشكل نهائي خلال الأيام القليلة القادمة، وهو من نوعية الأعمال الدرامية 45 حلقة، ويعرض خارج السباق الدرامي الرمضاني، حيث يعرض العمل نهاية العام الجاري.

وتدور فكرة المسلسل في إطار إجتماعي كوميدي، وعبارة عن 9 قصص مختلفة، كل قصة تعرض في 5 حلقات متصلة، ولكل قصة فريق عمل مختلف مع وجود هنا الزاهد في جميع القصص بأحداث المسلسل، والذي يضم نخبة كبيرة من ضيوف الشرف، ويكتب المسلسل ٨ مؤلفين، حيث كل مؤلف قصة من القصص، وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام اسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، وفكرة المشروع ترجع للكاتب يسري الفخراني مسؤل الإنتاج الدرامي بالمتحدة للخدمات الإعلامية، ويقوم بإخراج العمل خالد الحلفاوي.

وتعاقد المنتج كريم أبوذكري مع شركة "سينرجي" للمشاركة في الإنتاج، كأول تعاون يجمع بينهما، خاصة بعد نجاحه قبل عامين في تقديم مسلسل "الوصية" الذي قام ببطولته النجمان أكرم حسني وأحمد أمين وريم مصطفى، وهو العمل الذي حظي بنجاح كبير ونسب مشاهدة عالية فور عرضه.

وفي تصريحات صحفية اكد المنتج كريم أبوذكري أن العمل سيعرض نهاية العام الجاري علي شاشة إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، مشيرا أنهم حاليا فى مرحلة اختيار أبطال العمل لكل قصة، وأبدى أبوذكري سعادته في التعاون المشترك مع سينرجي، مؤكدا أن اختياره للنجمة هنا الزاهد جاء بسبب نجاحاتها السابقة، مؤكدا أن هنا تمتلك موهبة كبيرة ستظهر للجمهور من خلال هذا المسلسل.