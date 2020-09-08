نشرت الفنانة رضوى الشربينى تغريدة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر". وكتبت رضوى: "اجعل علاقتك بالناس كأوراق الشجر، من يبقى يثمر ومن يسقط لا يعود".

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ابنة أصالة لـ رضوى الشربيني: انتي قدوتي.. ورضوى ترد: "أمك عرفت تربي"

يذكرأن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة‎ CBC ‎سفرة‎. اقرأ أيضا:ابنة أصالة لـ رضوى الشربيني: انتي قدوتي.. ورضوى ترد: "أمك عرفت تربي"يذكرأن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة‎ CBC ‎سفرة‎. وأنهت رضوى الشربيني الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وبدأت موسمها الخامس.

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر رضوى الشربينى لـ جمهورها: من يبقى يثمر ومن يسقط لا يعود.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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