الحب يتفوق على الصداقة.. إعلان الحلقة 2 من الموسم الثاني لـ ابنة السفير ..فيديو

وشهد البرومو وقوع خلافات بين نارين " نسليهان اتاغول" وزوجة حبيبها سلطان " انجين اكيورك" وايضا اعتراف فايز بحبه إلى نارين ودخوله في تحدي مع صديقه سلطان.
وانتهت أحداث الموسم الأول بخطف أمين لـ نارين "نسيهال أتاغول" وإصابة سلطان "انجين اكيورك" بالرصاص أثناء محاولته لإنقاذها.
مسلسل ابنة السفير يحكي قصته قيام شاب فلاح بسيط يدعى "سلطان" بطرد زوجته "نارين" والتخلي عنها يوم زفافهما بسبب اكتشافه انها ليست عذراء ويتهمها بالخيانة في حين اعترفت له بأنها تعرضت للاغتصاب من أحد المقربين لها ولكن لا يصدقها ومن هنا تنقلب الأحداث.
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