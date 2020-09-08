في حوار سابق لها .. ستونة: سافرت من السودان لمصر بسبب الغيرة

رحلت الفنانة السودانية ستونة صباح اليوم الثلاثاء، بسبب تعرضها لوعكة صحية مؤخرا تسببت في دخولها الي "العناية المركزة" .

وكشفت "ستونة" في حوار سابق لها ، عن سبب سفرها من السودان الي مصر، وذلك من خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس ويعرض علي شاشة "Dmc" .

وقالت "ستونة" من خلال اللقاء: انا جيت مصر بسبب الغيرة يعني انا بشوف ناس من الخليج وسوريا بتيجي مصر عشان تعمل اسم عشان تعمل "سيط" وانا قولت اشمعنا إحنا، إحنا السودانيين اولا ، وانا قولت لأمي وانا صغيرة انا لما اكبر هروح مصر عشان ابقي من الفنانين اللي بتشتهر من مصر.

"ستونة"،ممثلة ومطربة سودانية، من مواليد الخرطوم، درست بجامعة العلوم والتكنولوجيا، كلية الفنون الجميلة، قسم رسم وتصوير، ثم درست دراسات إضافية في معهد الموسيقى والمسرح.