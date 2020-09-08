إطلالة كاجوال بسيطة لـ نتالي إيمانويل في مهرجان فينسيا السينمائي ..صور

خطفت النجمة العالمية نتالي ايمانويل الأنظار إليها ضمن فعاليات اليوم السابع لمهرجان فينسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 77.

واعتمدت نتالي ايمانويل في إطلالتها على الشعر المموج الطبيعي وملابس كاجوال مكونة من بلوزة بيضاء و بنطال " كروهات".

وتشهد الدورة 77 للمهرجان حضورا فنيا متواضعا، بعد تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي تفاديا لانتشار فيروس كورونا.

ويطبق المهرجان الإجراءات الإحترازية المشددة، مع الإكتفاء بنسبة حضور محددة تضمن عدم اكتظاظ القاعات، مع انتشار الكحول ومعقمات اليدين في كل مكان من أروقة المهرجان.

وتم افتتاح الدورة في الثانى من سبتمبر، وتترأس لجنة تحكيم مسابقته الرسمية النجمة كيت بلانشيت.

وتم عرض فيلم "موليكولى" للمخرج الايطالي أندريا سيجرى في حفل الافتتاح، وهو فيلم وثائقي عن فينيسيا أثناء فرض إجراءات الإغلاق لمواجهة فيروس كورونا.