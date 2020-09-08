زوج كارمن سليمان: بحبك يا ست هانم

شارك مصطفى جاد، زوج كارمن سليمان، جمهورها عن طريق نشر صورة لها عبر صفحته الشخصية "إنستجرام". وعلق مصطفى على الصورة قائلا: "بحبك يا ست هانم". يذكر أن الفنانة كارمن سليمان علقت على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للسيدة فيروز ومنحها وسام جوقة الشرف الفرنسي.



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