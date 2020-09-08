منه فضالي تغازل متابعيها في أحدث ظهور عبر "إنستجرام"

شاركت الفنانة منه فضالي، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت منه، بالصورة أنيقة وبإطلالة مبهجة مرتدية تيشرت باللون الأسود ، وتركت شعرها بني اللون منسدلاً علي كتفيها والقت التحية الصباحية علي جمهورها وعلقت "صباح الخير".

وتفاعل الكثير من متابعيها مع الصورة وتباينت التعليقات أهمها "أحلي صباح عليكي ، وعلق آخر قائلاً "زي القمر".

والجدير ذكره أن منه فضالي تنتظر عرض فيلمها الجديد "زنزانة 7" وهو بطولة أحمد زاهر، ونضال الشافعى وعبير صبرى ومايا نصرى ومنة فضالى وإيهاب فهمى ومدحت تيخة وأحمد التهامى وايمى إسلام مصطفى هريدى وأشرف عبد العزيز وأيمن كشك، ومن تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة.

فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر، ونضال الشافعى وعبير صبرى ومايا نصرى ومنة فضالى وإيهاب فهمى ومدحت تيخة وأحمد التهامى وايمى إسلام مصطفى هريدى وأشرف عبد العزيز وأيمن كشك، ومن تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة.

والجدير ذكره أن منه فضالي شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "حب عمري" ، وحققت خلاله نجاحاً جماهيريا برفقة الفنان هيثم شاكر وباقي ابطال العمل.