هدي المفتي تشعل "إنستجرام" في أحدث ظهور لها

تحرص هدي المفتي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام". ونشرت هدي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت بالصورة وهي تلتقط سيلفي ، بإطلالة ساحرة مرتدية توب باللون الأزرق وبنطلون تايجر . وانهالت الكثير من التعليقات علي الصورة أهمها تعليق راندا البحيري والتي كتبت :"قمر ماشاء الله". يذكر ان آخر أعمال هدى المفتي، مسلسل "فلانتينو" وتدور أحداثة في إطار كوميدي أجتماعي، وشارك في بطولته الزعيم عادل إمام ودلال عبد العزيز وحمدي المرغني وراندا البحيري، والمسلسل من إخراج رامي إمام.

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