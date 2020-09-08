بهذه الصورة.. عباس أبو الحسن يغازل جمهوره عبر "إنستجرام"

غازل الفنان عباس أبو الحسن، جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهر بالصورة بشكل فورمال مرتدي بدلة، ووجه كلمة لمحبيه قائلاً :"صباح المودة، والرحمة والتعاطف والتكافل والأمل المعقود علي ضمائر البشر بفعل الخير والعطاء دون انتظار مقابل". وحظيت الصورة بتفاعل الكثير من متابعيه وكتب أحد متابعيه من خلال خاصية التعليقات قائلاً "صباح الجدعنة كلها". عباس ابو الحسن ممثل وسينارست، من أعماله الشهيرة كسينارست فيلم" إبراهيم الأبيض"، ومن أعماله كممثل دور المجرم الجزار في فيلم"مافيا" وجملته الشهيرة"عجبا لكم أيها المصريون"، ومسلسل" أرض جو" و مسلسل" ابو عمر المصري"، ووالدة الفنان عباس ابو الحسن هي مصممة الازياء الشهيرة شمس الأتربي.

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