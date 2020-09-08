نادين نسيب نجيم بوجه مشرق في أول ظهور لها بعد إصابتها في انفجار بيروت

شاركت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم،​ محبيها بتغريدة خاصة بأحداث انفجار بيروت، والتي أكّدت من خلالها على عدم نسيانها لذلك بعد شهر على الإنفجار، مشيرة الى انها تنتظر محاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة.

ونشرت نادين صورة تجمعها بأطفالها وقالت: ‏صباح الخير .. أتمنى لكم الشفاء العاجل طمنوني عنكم لم ولن ننسى مرفأ بيروت شهر قطع بلمحة بصر وبعدنا ناطرين الحقيقة بعدنا ناطرين محاسبة المسؤولين عن دمارنا".

وكانت أحيت نادين نسيب نجيم مؤخرا ذكرى وفاة والدها، الذي توفي يوم 31 آب/أغسطس عام 2018، بعد صراع طويل مع المرض.