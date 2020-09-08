نادين نسيب نجيم بوجه مشرق في أول ظهور لها بعد إصابتها في انفجار بيروت

ونشرت نادين صورة تجمعها بأطفالها وقالت: صباح الخير .. أتمنى لكم الشفاء العاجل طمنوني عنكم لم ولن ننسى مرفأ بيروت شهر قطع بلمحة بصر وبعدنا ناطرين الحقيقة بعدنا ناطرين محاسبة المسؤولين عن دمارنا".
وكانت أحيت نادين نسيب نجيم مؤخرا ذكرى وفاة والدها، الذي توفي يوم 31 آب/أغسطس عام 2018، بعد صراع طويل مع المرض.
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