حيث نشرت كندة، مجموعة صور لذلك الحريق المروع وكتبت :بردا وسلاما يا بلدي ، الغابات اللي كانت عم تحترق بسوريا كانت جنة الله علي الأرض ، منظر مؤلم واستمراره لليوم الرابع حدث مأساوي، يارب ارحمنا برحمتك.
وتابعت قائله: "من أول السنة وأنا برفض قول إني هالسنة صعبة أو قاسية برغم كل كل الظروف المأساوية التي عم تتوالي علينا وحاسة إنو واجبنا نضل نتفائل بالخير".
وأنهت حديثها قائله: لكن فعلا اللي صار كتير سوريا ولبنان والسودان الله يحمي كل البلاد ويحمي الناس ويزيح الغمة عن
الجميع.
يشار أن اشتعلت حرائق الغابات في سوريا مناطق خضراء شاسعة في جبال اللاذقية وحماة وحمص، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية سانا.
وبحسب وكالة الأنباء السورية، ساهم ارتفاع درجات الحرارة بـ 9 إلى 11 درجة فوق المعدل الطبيعي لمثل هذا الوقت من العام، في انتشار الحرائق بسرعة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بردا وسلاما يا بلدي.. كندة علوش تعبر عن حزنها عن اختراق الغابات بسوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.