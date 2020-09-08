بردا وسلاما يا بلدي.. كندة علوش تعبر عن حزنها عن اختراق الغابات بسوريا

أعربت الفنانة السورية كندة علوش، عن حزنها الشديد علي الحدث المأسوي التي تعرضت له بلدها الحبيب سوريا جراء اختراق الغابات.

حيث نشرت كندة، مجموعة صور لذلك الحريق المروع وكتبت :بردا وسلاما يا بلدي ، الغابات اللي كانت عم تحترق بسوريا كانت جنة الله علي الأرض ، منظر مؤلم واستمراره لليوم الرابع حدث مأساوي، يارب ارحمنا برحمتك.

وتابعت قائله: "من أول السنة وأنا برفض قول إني هالسنة صعبة أو قاسية برغم كل كل الظروف المأساوية التي عم تتوالي علينا وحاسة إنو واجبنا نضل نتفائل بالخير".

وأنهت حديثها قائله: لكن فعلا اللي صار كتير سوريا ولبنان والسودان الله يحمي كل البلاد ويحمي الناس ويزيح الغمة عن

الجميع.

يشار أن اشتعلت حرائق الغابات في سوريا مناطق خضراء شاسعة في جبال اللاذقية وحماة وحمص، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية سانا.

وبحسب وكالة الأنباء السورية، ساهم ارتفاع درجات الحرارة بـ 9 إلى 11 درجة فوق المعدل الطبيعي لمثل هذا الوقت من العام، في انتشار الحرائق بسرعة.