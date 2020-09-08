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محمد هنيدي ينعي وفاة الفنانة السودانية ستونة

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حرص الفنان محمد هنيدي، على توديع الفنانة السودانية ستونة، التي توفيت صباح اليوم الثلاثاء، بالقاهرة، وذلك بعد أزمة صحية تعرضت لها مؤخرًا، دخلت على إثرها العناية المركزة.

ونشر هنيدي، عبر حسابه على تويتر، صورة له مع ستونة من أغنية "شيكولاتة" الشهيرة، التي قدماها في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، وعلق كاتبا" الله يرحمك يا ستونة.. البقاء لله".

كان الفنان المسرحى حربى الطائر قد أعلن عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن وفاة الممثلة السودانية ستونة.

وكتب "البقاء لله الفنانة ستونة مطربة السودان والوطن العربى أنا لله وانا اليه لراجعون.. الفاتحة والدعاء أمانة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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