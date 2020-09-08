رامز أمير يمازح جمهوره من داخل الچيم ويعبر عن اشتياقه للبحر

وظهر رامز بالصورة من داخل الچيم وهو يمارس بعض التمارين الرياضية، ومازح مدربه قائلاً: "يا درة نفسي في يوم واحد بس من الچيم ، حرام عليك يا جدع الناس قاعدين قدامي علي البحر وأنا بتفرم".
ولاقت الصورة تفاعل الكثير من محبيه وتعددت التعليقات أهمها " عاش يا وحش ".
يذكر أن أخر ظهور لرامز أمير، كان في مسلسل "الاختيار"، الذي عرض في رمضان الماضي، وجسد من خلاله شخصية البطل المصاب النقيب "محمد طلعت السباعي"، أحد أبطال معركة "البرث"، وهو من بطولة أمير كرارة، إنتاج سينرجي، إخراج بيتر ميمي.
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