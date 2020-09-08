فن ومشاهير

باسم ياخور يدعم وطنه برسالة مؤثرة: "بردا وسلاما يا سوريا"

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اندلعت العديد من الحرائق في ​سوريا​ بسبب موجة الحر الشديدة، وذلك في عدة محافظات بسوريا، وما زال الجهود والمساعي ستمر لإخماد تلك الحرائق.

وقام الفنان السوري باسم ياخور، بدعم ومساندة وطنه الغالي سوريا ووجه رسالة من القلب لبلاده عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشر باسم ياخور، مجموعة من الصور التي كشفت عن مدى تدهور الأحوال بسوريا واندلاع الحرائق بأكثر من مكان وعلق قائلا: بردا وسلاما ياسوريا.

يذكر أن حرائق سوريا دفعت عدد كبير من النجوم لمساندة الشعب السوري ومنهم هيفاء وهبي ودانييلا رحمة وكندا علوش وغيرهم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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