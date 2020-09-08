فن ومشاهير

من قلبي السلام للخرطوم.. أحلام تتضامن مع السودان في أزمة الفيضانات

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أعربت المطربة أحلام، عن حزنها الشديد لما تعرضت له السودان من فيضانات مهولة أدت إلي تدمير الكثير.

حيث نشرت صورة مأساوية لأهالي السودان، وعلقت قائله: "من قلبي السلام للخرطوم ، اللهم أنا استودعك السودان وأهلها فأحفظهم يارب لطفك بهم".

يشار أن السودان تعرضت لفيضانات مروعة حينما ارتفع منسوب مياه نهر النيل ووصل إلى أكثر من 17 مترًا، حيث دخلت الفيضانات إلى المنازل وهدمت نحو 60 ألف منزل، كما تسببت في عشرات الضحايا.

وفي سياق آخر، طرحت أحلام مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم "أنا مدري عن الناس"، وهي من كلمات بدر بن عبدالمحسن، وألحان الموسيقار طلال، توزيع يحيى الموجي، وإشراف عام خالد أبو منذر، ومكساج جاسم محمد.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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