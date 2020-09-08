من قلبي السلام للخرطوم.. أحلام تتضامن مع السودان في أزمة الفيضانات

حيث نشرت صورة مأساوية لأهالي السودان، وعلقت قائله: "من قلبي السلام للخرطوم ، اللهم أنا استودعك السودان وأهلها فأحفظهم يارب لطفك بهم".
يشار أن السودان تعرضت لفيضانات مروعة حينما ارتفع منسوب مياه نهر النيل ووصل إلى أكثر من 17 مترًا، حيث دخلت الفيضانات إلى المنازل وهدمت نحو 60 ألف منزل، كما تسببت في عشرات الضحايا.
وفي سياق آخر، طرحت أحلام مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم "أنا مدري عن الناس"، وهي من كلمات بدر بن عبدالمحسن، وألحان الموسيقار طلال، توزيع يحيى الموجي، وإشراف عام خالد أبو منذر، ومكساج جاسم محمد.
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