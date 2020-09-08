إليسا وأصالة متهمتان بالإساءة للإمارات.. تعرف على التفاصيل

وجاء ذلك بعدما غردت الفنانة اللبنانية إليسا وقالت: فلسطين بقلبي وحلمي زورها وبوس تراب القدس. بس اللي بتمناه إنو ما حدا يزايد على لبنان بالتحديد بهالموضوع.
وأضافت: خاصة إنو هوي أكتر بلد دفع للقضية ودافع عنها، وخاصة إذا من ناس عم يتآمرو عالشعب الفلسطيني أو عايشين ببلدان عاملة سلام مع اسرائيل كل الحب والصلاة للبنان ولفلسطين.
وتابعت: وأكتر من هيك، بحترم كل بلد وخياراتو لأنو بحب كل إنسان يحترم بلدي كمان. وكل بلد بيشوف مصلحتو ومصلحة شعبو وهيدا حقو. وبنفس الوقت، بتمنى الكل يحترم بلدي كمان.
استشاط الجمهور الإماراتي غضبا بعد هذه التغريدة ولاسيما وأن الفنانة أصالة وضعت إعجابها للتغريدة عبر تويتر.
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