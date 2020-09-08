أنا بتفرم.. رامز أمير يشتكي إلى جمهوره من تدريبات الجيم القاسية

نشر الفنان رامز أمير صورة له من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر رامز أمير في الصورة من الجيم وعلق قائلا: "يا درة نفسى فى يوم واحد بس اجازة من الجيم حرام عليك يا جدع الناس قاعدين قدامى على البحر و انا بتفرم".



يذكر أن الفنان رامز أمير تعرض مؤخرا لإصابة في الساق، أثناء ممارسة رياضته المفضلة "الباركور"، أجرى على أثرها عمليتين جراحيتين في الساق، ويخضع حاليًا للعلاج الطبيعي.