محمد جمعة: المشاركة في عمل بمستوى "علاء الدين" حلم لكل فنان عربي

أعرب الفنان محمد جمعة عن سعادته بالمشاركة في بطولة مسرحية علاء الدين مع النجم أحمد عز ونخبة من النجوم المتميزين.

وأوضح أن صناع العمل حرصوا على ابتكار شخصية مساعد الملك الطيب التي يؤديها في العمل رغم أنها غير موجودة في النص الأصلي لإيجاد قوة داخل القصر تواجه طغيان الوزير جعفر وتتعاطف مع الأميرة ياسمين حتى لا تكون كل الشخوص إما ضدها أو عاجزين عن مساعدتها.

وأشار إلى أن نجاح الشخصية يعود إلى الجهد الذي بذل له فريق العمل في رسم ملامحها رغم إنها مبتكرة، وخاصة أن المسرحية في إطار الفانتازيا وكل شخوصها كاريكاتورية.

ولفت إلى أن أكثر المشاهد التي يشعر فيها بتفاعل الجمهور هو مشهد مسابقة اختيار الأميرة ياسمين، بمشاركة النجمين أحمد عز وهشام إسماعيل اللذان يتنافسان في مسابقة شعرية أقوم بتحكيمها.

وعن ارتباطه بخشبة المسرح قال جمعة مهما كانت نجاحات الدراما فهي هامة جدا وعظيمة ولكن المسرح أكبر متعة للممثل ويقدم لي إعادة شحن وتدريب.

وأضاف جمعة: منذ بداياتي وأنا أقدم مسرحا وهو أمر غير جديد علي، ولكن الجديد هو التعاون مع كايرو شو التي نجحت أن تصنع طفرة حقيقية في صناعة المسرح، وتحملت مخاطر التجربة الأولى في عودة القطاع الخاص للإنتاج المسرحي بعد انتهائه تماما منذ سنوات، وأعادوه بتقنيات ومعطيات جديدة ومستوى مختلف نابع من مبدأ ثابت بان الجمهور المصري والعربي يستحق هذا المستوى العالمي من المتعة البصرية والفكرية وهو ما جاء واضحا منذ البدايات مع مسرحية ٣ ايام في الساحل للنجم محمد هنيدي ثم عمل كلاسيكي لوليام شكسبير قدم لسنوات طويلة علي المسرح القومي وهو الملك لير للفنان الكبير الدكتور يحيى الفخراني، ثم علاء الدين وهو حلم لكل فنان عربي وليس مصري فقط أن يقدمها بهذا المستوى على المسرح.