نيكول سابا تهنئ زوجها بعيد ميلاده: تستاهل أحلى الأشياء

وظهرت نيكول سابا مع زوجها يوسف الخال وعلقت على الصورة قائلة: "ينعاد عليك حبيبي ..بعرف الظروف مش ملائمة ولا النفسيات باحلى حلاها بس لازم عيّدك انا وبنتنا ونتمنالك كل شي حلو بهالدني لانك بتستاهل احلى الاشياء وان شاء الله السنة الجاية منحتفل بأيام احسن من يلي نحنا فيها وأهم شي نحتفل بوطن كلنا منحلم فيه..بحبك".
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يذكر أن آخر أعمال الفنانة نيكول سابا، الجزء الثاني من مسلسل "الهيبة"، والذى أذيع مؤخرا ونال استحسان الجمهور. بطولة تيم حسن، نيكول سابا، منى واصف، رفيق علي أحمد، أويس مخللاتي، عبدو شاهين، قصة هوزان عكو، سيناريو وحوار باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي.
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