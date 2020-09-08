مينا عطا يحتفل بعيد زواجه الثاني برومانسية

ونشر مينا عطا عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة له مع زوجته من حفل زفافهما الذي أقيم منذ أعوام.
وعلق مينا عطا قائلا "عيد جوازنا التانى.. كل سنة وانتى حبيبتى وسندى فى الدنيا ومعايا ع المرة قبل الحلوة كل سنة وانتى اغلى حاجة فى حياتى
بحبك اوى وهفضل احبك اوى وهفضل اقولك لو لفيت الدنيا كلها مش هلاقى زيك ابدًا.. هو انا كنت مريح شوية فى الصورة دى ولا ايه !؟ ????❤️ Happy 2nd anniversary My life ❤️❤️????.
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