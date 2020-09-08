فن ومشاهير

شاهد.. الراقصة جوهرة ترقص على أنغام "يا حبيبي"

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نشرت الراقصة جوهرة مقطع فيديو علي حسابها الشخصي عبر موقع "انستجرام" .

وظهرت جوهرة في الفيديو وهي ترقص علي أنغام أغنية "ياحبيبي" للفنان محمد رمضان .

وحقق كليب "يا حبيبي" 2 مليون مشاهدة في اقل من يومين، وانقسمت الآراء ما بين معجب بالكليب وآخر يهاجم " نمبر وان" على ما يقدمه من أغاني.

وشاركت جوهرة في فيلم "الفلوس" مع الفنان تامر حسني الذي طرح شهر ديسمبر الماضي وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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