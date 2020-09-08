شاهد.. الراقصة جوهرة ترقص على أنغام "يا حبيبي"

نشرت الراقصة جوهرة مقطع فيديو علي حسابها الشخصي عبر موقع "انستجرام" .
وظهرت جوهرة في الفيديو وهي ترقص علي أنغام أغنية "ياحبيبي" للفنان محمد رمضان .
وحقق كليب "يا حبيبي" 2 مليون مشاهدة في اقل من يومين، وانقسمت الآراء ما بين معجب بالكليب وآخر يهاجم " نمبر وان" على ما يقدمه من أغاني.
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