لقاء سويدان: تحضيرات شخصية جليلة تطلبت جهدا كبيرا.. فيديو

قالت الفنانة لقاء سويدان بان شخصية "جليلة " التي قدمتها في مسرحية " سيد درويش " كان لها تحضيرات ضرورية خاصة أن العمل استعراضي.

تابعت لقاء سويدان خلال الندوة التي عقدها موقع صدي البلد: مصمم الاستعراض عادل عبده بذل مجهود كبير من أجل الخروج بالشكل الرائع الذي ظهرنا به وهذا ظهر من خلال ردود أفعال الجمهور والنقاد .

أضافت: ردود الأفعال قوية فاقت توقعاتي والعمل سيستمر لفترة طويلة .



مسرحية "سيد درويش" من بطولة، لقاء سويدان، محمد عادل، رشا سامى، شريف عبد الوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد ‏البارودى، محمد الشربينى، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبد المجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبد ‏العزيز، غاده كامل، دعاء الخولى، مجدي عبد العزيز، إسماعيل شعراوى، إمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى‎.