قالت الفنانة لقاء سويدان بان شخصية "جليلة " التي قدمتها في مسرحية " سيد درويش " كان لها تحضيرات ضرورية خاصة أن العمل استعراضي.
تابعت لقاء سويدان خلال الندوة التي عقدها موقع صدي البلد: مصمم الاستعراض عادل عبده بذل مجهود كبير من أجل الخروج بالشكل الرائع الذي ظهرنا به وهذا ظهر من خلال ردود أفعال الجمهور والنقاد .
أضافت: ردود الأفعال قوية فاقت توقعاتي والعمل سيستمر لفترة طويلة .
مسرحية "سيد درويش" من بطولة، لقاء سويدان، محمد عادل، رشا سامى، شريف عبد الوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودى، محمد الشربينى، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبد المجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبد العزيز، غاده كامل، دعاء الخولى، مجدي عبد العزيز، إسماعيل شعراوى، إمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر لقاء سويدان: تحضيرات شخصية جليلة تطلبت جهدا كبيرا.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.