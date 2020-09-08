الخميس المقبل.. دياب على الحياة للحديث عن موقفه من الغناء والتمثيل

يحل الفنان محمد دياب، ضيفا على برنامج "لايت شو" الذي تقدمه آية غرياني، وأميرة عدلي على قناة "الحياة"، يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساء.
يتحدث دياب خلال اللقاء عن مسلسل "فرصة تانية" الذي شارك به في موسم رمضان 2020، وموقفه من التمثيل وتخوفات ابتعاده عن مجال الغناء. ويكشف أيضا موقفه من أغاني المهرجانات، ودور زوجته في دعمه في السنوات الأخيرة.
يذكر أن برنامج “لايت شو” يسلط الضوء على عالم الموضة والدراما والسينما وكل ما يريد المشاهد معرفته عن الأخبار الفنية والكواليس وأخبار السوشيال ميديا في مصر والوطن العربي، كما يقدم البرنامج تغطية كاملة لأكبر المهرجانات الفنية.
يعرض البرنامج على قناة “الحياة” أيام الأحد والثلاثاء والخميس في تمام العاشرة مساء.
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