نادين نسيب نجيم بأول صور تظهر آثار إصابة وجهها بعد انفجار بيروت

نادين نسيب نجيم قررت عودة التفاعل مع جمهورها بعد خروجها من المستشفى قبل أسابيع عقب أيام من إصابتها الخطيرة في انفجار مرفأ لبنان، وشاركت الجمهور بأحدث صورة لها بعد التعافي من الإصابة التي ألمت بها.

نادين نسيب نجيم تتفاعل مع الجمهور وتدعو للتفاؤل

ونشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عبر حسابها على انستجرام صورة جديدة تجمعها بطفليها هافن وجيوفاني، وظهرت نادين في الصورة وهي تحتضن الطفلين ويرتدون جميعًا ملابس باللون الابيض، تعبيرًا عن حالة التفاؤل التي يبدو أن النجمة وأسرتها قررت اتباعها الفترة الحالية بعد الأحداث الصعبة التي مروا بها مؤخرًا.

أول صورة لنادين نسيب نجيم تظهر إصابة وجهها

كما ظهرت بوضوح أثار إصابة وجه نادين نسيب نجيم من الناحية اليمنى، حيث كنت تضع عليه العلاج وقت التقاط الصورة أيضًا، وتفاعلت مع الجمهور وتمنت لكل من أصيب مثلها وقت الانفجار، الشفاء العاجل، فعلقت قائلة: "صباح الخير.. طمنوني عنكم؟ أتمنى لكم الشفاء العاجل".

الفنانة اللبنانية كانت قد غادرت المستشفى يوم 20 من شهر أغسطس الماضي، بعد استقرار حالتها الصحية جراء إصابتها التي تعرضت لها عقب انفجار مرفأ بيروت قبل أسابيع.



ونشرت نادين نسيب نجيم بعد عودتها للمنزل، مقطع فيديو وثقت من خلاله آثار الدمار الذي حل على منزلها ببيروت بعد واقعة الانفجار، وعبرت عن مدى حزنها الشديد لما مرت به.

تفاصيل إصابة ودمار منزل نادين نجيم بعد انفجار بيروت

واستعرضت النجمة اللبنانية أثار الدمار والهدم بمنزلها، وبالإضافة إلى شكل الشارع من شرفة المنزل وقالت: "دي مع الأسف بيروت من عندي بالبيت.. شيء بيوجع القلب ويبكي، ما بصدق، هيدا بيتي متهدم.. كتر خير الله على كل شيء".

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ولفتت نادين نجيم إلى أنها وأسرتها قد بدأوا في إجراءات الانتقال من المنزل ونقل الأغراض إلى مكان آخر، وأضافت: "بلشنا ننقل.. والمشكلة إن الواحد ما بيعرف وين بده يروح.. ويا رب يكون هذا خاتمة أحزاننا كلنا ومن بعده بداية جديدة".



في السياق نفسه كانت نادين قد شاركت متابعيها، بصورة لها مع طفليها من داخل المستشفى بعد إصابتها في انفجار بيروت الذي نتج عنه تقطيب وجهها حوالي 40 قطبة، وظهرت نادين في الصورة وهي مستلقية على السرير وتحتضن طفليها، بينما يظهر تورم تحت عينيها وتضع ضمادة على أنفها.

وقالت في تعليقها على الصورة: "بشكر ربي ألف مرة ما حرمني هل اللحظة ولا حرم ولادي مني بشكر ربي كل لحظة وكل ثانية إنه لطف فيي وساعدني تجروحاتي طيب بسرعة وما يكون أثرها كبير وقلبي مع كل أم وكل طفل كان ضحية هل إعتداء يلي صار علينا كلنا".