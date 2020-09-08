نيكول سابا تحتفل بعيد ميلاد زوجها يوسف الخال الـ 43 وشقيقته تسترجع ذكريات طفولتهما ..بالصور

عيد ميلاد يوسف الخال، فالفنان اللبناني يوسف الخال يتم اليوم في 8 سبتمر عامه الـ 43، واحتفلت كل من زوجته نيكول سابا وشقيقته ورد الخال بعيد ميلاده برسائل مؤثرة، فيما عبّر عن رفضه لإقامة حفل بهذه المناسبة بسبب حزنه على الأوضاع الراهنة في لبنان.

ورد الخال تنشر صورة من طفولة شقيقها

الممثلة اللبنانية ورد الخال، شقيقة يوسف الخال، احتفلت بعيد ميلاد الأخير بطريقة مميزة من خلال كشفها عن صورة له باللونين الأبيض والأسود برفقتها من مرحلة طفولتهما، وعايدته برسالة عبر حسابها على انستغرام قالت فيها :"حبّيت عيّدك بهالصورة خيي لأنو الطفولة احلى مرحلة بعيداً عن الأضواء والتزيّف، وبعيداً عن هالزمن التعيس اللي نحنا فيه".

ورد الخال تمنت لشقيقها يوسف الخال النجاح والتألق في حياته على جميع الأصعدة وقالت له "كلّ سنة وانت متألق، ومُحاط بالمحبّين، يا احلى خي بالدني".

نيكول سابا لزوجها "ينعاد عليك حبيبي"

من ناحيتها، احتفلت الفنانة نيكول سابا، بعيد ميلاد زوجها يوسف الخال، ووجهت له رسالة رومانسية على تويتر لم تخلو من الحزن بسبب الأوضاع الراهنة التي يعيشها وطنها لبنان.

وكتبت نيكول سابا لزوجها بمناسبة عيد ميلاده :"ينعاد عليك حبيبي بعرف الظروف مش ملائمة ولا النفسيات بأحلى حلاها بس لازم عيّدك انا وبنتنا ونتمنالك كل شي حلو بهالدني لانك بتستاهل احلى الاشياء وان شاء الله السنة الجاية منحتفل بأيام احسن من يلي نحنا فيها وأهم شي نحتفل بوطن كلنا منحلم فيه.. بحبك".

يوسف الخال يرفض إقامة حفل له

الفنان اللبناني يوسف الخال وجه شكراً لجميع من عايده بمناسبة عيد ميلاده الذي يوافق يوم 8 سبتمبر من كل عام، كاشفاً عن رفضه لإقامة احتفال بهذه المناسبة جراء حزنه على ما يمر به لبنان من ظروف صعبة خاصة بعد انفجار مرفأ بيروت ووقوع ضحايا.

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وكتب على تويتر ردا على أحد متابعيه: "اليوم تاريخ ميلادي صح، مش عيد ميلادي، مش وقت أعياد، الإحتفال يوماً ما، يمكن.. مش وقته، على كل حال كتير ميرسي ومحبتي وإحترامي لك ولعيلتك فوق الوصف"

يوسف الخال من مواليد 8 سبتمبر 1977، وشارك بالعشرات من الأعمال الفنية ويعتبر من أحد أبرز نجوم الدراما في لبنان.