وفاة الفنانة السودانية ستونة.. إليكم أبرز محطات مشوارها وكيف تحقق حلمها بالعمل مع عادل إمام

وفاة ستونة المطربة السودانية الشهيرة التي ظهرت في العديد من الأفلام المصرية ونالت شهرة كبيرة، وذلك بعد أزمة صحية أصيبت بها بالأمس ودخلت على إثرها إحدى مستشفيات القاهرة من أجل تلقي العلاج بالعناية المركزة، إلا أنها توفيت بعد ساعات من دخولها، عن عمر ناهز 58 عامًا.

وفاة ستونة مطربة "الشيكولاتة"

وأعلن الخبر الحزين صباح اليوم، الثلاثاء، الفنان المسرحي حربي الطائر عبر حسابه على فيسبوك، فكتب: "البقاء لله الفنانة ستونة.. مطربة السودان والوطن العربي.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. الفاتحة والدعاء أمانة".

ومن المقرر أن يخرج جثمان الفنانة الراحلة ستونة عقب صلاة ظهر اليوم، لدفنها بمقابر الجالية السودانية بمنطقة السادس من أكتوبر.

وأثار خبر وفاة الراحلة حزن عدد كبير من المقربين منها وجمهورها الذين استعادوا ذكرياتها في بعض حفلاتها والأعمال التي ظهرت بها، وتمنوا لها الرحمة والمغفرة.

معلومات عن الفنانة ستونة

ستونة دوت الخليج ممثلة ومطربة سودانية، من مواليد الخرطوم، درست بجامعة العلوم والتكنولوجيا، كلية الفنون الجميلة، قسم رسم وتصوير، ثم درست دراسات إضافية في معهد الموسيقى والمسرح، وشاركت ببعض المسرحيات، ثم ظهرت ظهورها السينمائي الأول بمصر في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" مع النجم محمد هنيدي.

ولاقت أغنية "شيكولاتة" التي قدمتها في الفيلم بمشاركة النجم المصري، رواجًا كبيرًا وقتها، كما أنها لازالت تعتبر من أشهر الأغاني التي يتم تقديمها في المناسبات السعيدة في مصر.

كما وقفت ستونة أمام الزعيم عادل إمام، حيث شاركته في فيلم "هالو أمريكا"، حيث كان العمل مع الزعيم بمثابة حلم بالنسبة لها، وحققته بالفعل، لافتة إلى أن شركة الإنتاج عندما تواصلت معها للمرة الأولى من أجل المشاركة في الفيلم، لم تصدقهم واعتقدت أنها مزحة إلى أن تأكدت من أن الزعيم طلبها شخصيًا للقيام بدورها، فيما شاركت الفنان سمير غانم، في برنامج "فوازير" وبعدها قدمت عددًا من الأعمال المسرحية معه.

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وأكدت ستونة في تصريحات سابقة لها أن الغناء هو الحب الأول والأخير لها، بالإضافة إلى حبها للتمثيل، حيث أصدرت ستونة حوالي 4 ألبومات غنائية على مدار مشوارها الفني.

ستونة ومهنة نقش الحناء

ولم تكتف ستونة بالغناء والتمثيل فقط، بل كانت متعددة المواهب، فتعتبر من أشهر النساء السودانيات بالوطن العربي التي أتقنت نقش الحناء السوداني، وسعت دائمًا إلى الحفاظ على هذا النوع من الفن وتطويره، حيث كانت ضيفًا بارزًا في حفلات ما قبل الزواج لدى بعض العرائس، لنقش الحناء وتقديم الأغاني والاستعراضات مع العروس وأسرتها.

وتزوجت الفنانة الراحلة ستونة في عام 2018، من الملحن كامل يعقوب، وذلك خلال تواجدهما في القاهرة، ونشر زوجها صورًا من الزفاف وتمنى أصدقائهما لهما السعادة.