مشاري البلام يخضع لعملية جراحية عاجلة وهذه تطورات حالته الصحية..بالصور

مشاري البلام يخضع لعملية جراحية عاجلة، فالفنان الكويتي مشاري البلام أقلق الجمهور على حالته الصحية بعد نشره مجموعة صور له من داخل المستشفى وهو يرقد في احد غرف العمليات الجراحية ...فما دوت الخليج تطورات حالته الصحية؟.

مشاري البلام يخضع لعملية جراحية عاجلة

الفنان الكويتي مشاري البلام طمأن متابعيه عبر حسابه على انستغرام عن حالته الصحية بعد خضوعه لعملية جراحية عاجلة لم يكشف عن طبيعتها، وظهر وهو مستلقيا على السرير داخل غرفة العمليات وأعلن عن نجاح عمليته الجراحية وعلق على صوره قائلا :" الحمدالله انا بخير بفضل الله ومن ثم وجود اهلي واصدقائي والجمهور الحبيب شكرا لكل من سأل ووقف بجانبي، العملية تكللت بالنجاح، شكرا للطاقم الطبي في مستشفى الفروانيه وعلى رأسهم دكتور فيصل_الهاجري وفريقه والصديق دكتور يوسف التنديل".

في المقابل، أشار بعض معجبيه بأن الفنان الكويتي خضع لعملية تفتيت الحصى في كليته بعد شعوره بآلام حادة أصيب بها على مدار يومين.

مشاري البلام في مسلسل "عافاك الخاطر"

على صعيد فني، يشارك مشاري البلام في المسلسل المعروض حاليا على شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي، التابعة لأبوظبي للإعلام، بعنوان "عافك الخاطر" وذلك في عرض أول وحصري على قناة أبوظبي، والذي انطلق في بداية شهر سبتمر الجاري، ويعرض العمل من الأحد إلى الخميس عند التاسعة مساء.

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المسلسل يتمحور حول قصة اجتماعية وتعدد الزيجات والمشاكل الأسرية، وهو من بطولة خالد أمين، هبة الدري، أحمد إيراج، أسمهان توفيق، عبير أحمد، غدير السبتي، سليمان الياسين، مشاري البلام، فاطمة عبدالرحيم، ميس قمر، فرح الهادي، عقيل الرئيسي، حصة النبهان، وغدير زايد، من تأليف عبدالله الرومي، وإخراج مناف عبدالله.