نهى نبيل تنهي خلافها مع حليمة بولند بـ"باقة ورد"..وهكذا علقتا على تصالحهما

حليمة بولند قررت التصالح أخيرًا مع الفاشنيستا الكويتية نهى نبيل، بعد خلاف دام بينهما لسنوات، حيث بادرت الأخيرة بإرسال باقة من الورود لزميلتها بالأمس، لتنهي الخلاف بينهما وتتصالحان رسميًا وتبدآن صفحة جديدة.

مصالحة حليمة بولند ونهى نبيل

ونشرت الاعلامية الكويتية حليمة بولند عبر حسابها على سناب شات صورا وفيديوهات لباقة الورد التي أهدتها لها نهى نبيل، ووجهت رسالة شكر لها حيث علقت قائلة: "اختلفنا قبل فترة لكن جمعتنا الشدائد لنشدّ من أزر بعض ونحضن بعض وكل واحدة تقول للتانية الله يردك لعيالك سالمة".

نهى نبيل تعلق على انتهاء أزمتها مع حليمة

من جهتها، ردت الفاشنيستا نهى نبيل على تصالحها مع حليمة بولند، لكن دون أن تذكر اسمها، وأكدت أنها سعيدة بهذا الصلح بعد لقائها بحليمة، وأضافت: "رب ضارة نافعة، دايما أقول يا رب الخيرة فيما يختاره ربي.. أمس الأمور الخيرة اللي صارت معاي إني التقيت بأطراف كان بيني وبينها خلاق، التقينا مع بعض اتمنى أن عقبها تكون النفوس قد صفت لأني أنا خلاص تعبت من الطاقة السلبية والخلافات".

وتابعت نهى نبيل في مقطع فيديو شاركته مع الجمهور عبر حسابها على سناب شات: "ربي لك الحمد.. قعدنا وتصافينا وتراضينا وأتمنى ما أحد يشيل من أحد وإن شاء الله تكون بداية جديدة للجميع".

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تفاصيل الخلاف القديم بين نهى نبيل وحليمة بولند

الجدير بالذكر أن الخلاف بين نهي نبيل وحليمة بولند يعود لسنوات طويلة حيث صرحت نهى قبل 3 سنوات، أنها لا تريد الظهور مع حليمة بولند مرة أخرى خاصة وأنها لا تحب ما تقدمه، وتزامن ذلك بعد استضافتها لها في برنامجها، وهو ما أثار انتقادات الجمهور حينها.

وبعدها ردت حليمة بولند عليها ووصفت كلامها بالنفاق خاصة وأن نهى قد أشادت بزميلتها وقت استضافتها معها في البرنامج وأكدت أنها تحبها ومتأثرة بها لتعود وتتراجع عن كلامها وتوجه انتقادات حادة لها، وبعدها قررت نهى إقامة دعوى قضائية اتهمت فيها حليمة بولند بالتشهير بها، ووقتها أصدرت دائرة الجنح الثالثة في دولة الكويت، حكمًا ببراءة حليمة.