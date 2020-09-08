نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمزة العلي يعلن عن مواعيد عرض مسرحيته "عن العشاق" في المقال التالي
تدور أحداث العرض المسرحي لمسرحية "عن العشاق" في مزيج الكاتب هاني عفيفي في عرضه بين الحاضر والماضي، بين تساؤلات المحبين في زماننا وبين كتابات الفيلسوف الأندلسي ابن حزم (994م – 1064م ) وكأن الكتاب الذي كتبه في القرن الحادي عشر يجيب عن حيرة العشاق اليوم ويعرض لنماذج مختلفة من العشق،
عن العشاق" إخراج هاني عفيفي، وهو مستلهم من كتاب "طوق الحمامة في الألفة والآلاف" لابن حزم الأندلسي، فى حالة صوفية موسيقية داخل الأجواء التاريخية والمملوكية لقصر الأمير طاز ، مع عزف حي لآلات العود، القانون، التشيلو لأغنيات كوكب الشرق أم كلثوم، وحكي ورقص وتمثيل لمجموعة من نجوم الشباب خريجي مركز الإبداع الفني.
والجدير ذكره أن حمزة العلي شارك مؤخراً في مسلسل "شديد الخطورة " ، والذي عرض علي منصة شاهد VIP وحقق خلاله نجاحاً كبيراً.
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