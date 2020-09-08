حمزة العلي يعلن عن مواعيد عرض مسرحيته "عن العشاق"

عن مسرحيته الجديدة "عن العشاق " ، وأعلن عن مواعيد عرضها،

حيث نشر حمزة مجموعة صور من العرض المسرحي وعلق قائلا: "مسرحية عن العشاق مستمرة ليوم الأربعاء 9سبتمبر ثم من الأحد القادم 13/9 حتي الخميس ، في انتظاركم أحبابي العشاق".

تدور أحداث العرض المسرحي لمسرحية "عن العشاق" في مزيج الكاتب هاني عفيفي في عرضه بين الحاضر والماضي، بين تساؤلات المحبين في زماننا وبين كتابات الفيلسوف الأندلسي ابن حزم (994م – 1064م ) وكأن الكتاب الذي كتبه في القرن الحادي عشر يجيب عن حيرة العشاق اليوم ويعرض لنماذج مختلفة من العشق،

عن العشاق" إخراج هاني عفيفي، وهو مستلهم من كتاب "طوق الحمامة في الألفة والآلاف" لابن حزم الأندلسي، فى حالة صوفية موسيقية داخل الأجواء التاريخية والمملوكية لقصر الأمير طاز ، مع عزف حي لآلات العود، القانون، التشيلو لأغنيات كوكب الشرق أم كلثوم، وحكي ورقص وتمثيل لمجموعة من نجوم الشباب خريجي مركز الإبداع الفني.

والجدير ذكره أن حمزة العلي شارك مؤخراً في مسلسل "شديد الخطورة " ، والذي عرض علي منصة شاهد VIP وحقق خلاله نجاحاً كبيراً.

