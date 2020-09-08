خاص.. تامر عاشور يستعد لطرح أغنية جديدة

يستعد الفنان تامر عاشور، لطرح أغنية جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.
الأغنية من كلمات الشاعر صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع رامي سمير.
في سياق أخر انتهى عمرو دياب، من تسجيل أغنية جديدة من ألحان تامر عاشور، وذلك استعدادًا لطرحها خلال الفترة المقبلة.
واحتفل الفنان تامر عاشور، مؤخرًا بالمليون الأول لعدد المتابعين لقناته على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، حيث نشر مجموعة صور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".
فكانت الصور تضم صورة لدرع اليوتيوب الذهبي، والثانية لتورته، والثالثة لأصدقائه وأقاربه، وعلق عليهم قائلًا: "عدينا المليون الأول، بشكر أهلي كلهم واحد واحد، وأصحابي اللي ديمًا فاكرني وديمًا نتشارك في أي نجاح، وبشكر كل الجمهور اللي ليه الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى".
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