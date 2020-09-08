بهذه الصورة.. أحمد الشامي يستعيد ذكريات طفولته

أستعاد الفنان أحمد الشامي، ذكريات طفولته ، حيث شارك جمهوره بصورة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهر الشامي بالصورة برفقة صديقه وهو في المرحلة الإبتدائية، وعلق علي الصورة قائلاً: "أول يوم مدرسة بس تالتة ابتدائي. وحظيت الصورة بتفاعل الكثير من محبيه وتباينت التعليقات أهمها "قمر وأنت صغير يا شامي". يشار إلي أن أخر أعمال الفنان أحمد الشامي، مسلسل "فرصة ثانية" مع النجمة ياسمين صبري، الذي تم عرضه في دارما رمضان ٢٠٢٠ وحقق نجاح كبير.

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